“Red Bull si nasconde, ha paura”. Verstappen risponde a Russell

ROMA - L'inizio di stagione della F1 ha restituito una Red Bull assolutamente dominante; eppure, c'è chi sostiene che la scuderia di Milton Keynes si stia nascondendo, cercando di "limitarsi nello stravincere". "Di sicuro si stanno trattenendo - aveva infatti dichiarato George Russell in un intervento al podcast della BBC Chequered Flag -. Penso che si sentano addirittura in imbarazzo a mostrare il proprio potenziale, perché più veloci vanno, più è probabile che la federazione faccia qualcosa per limitarli , in qualche modo".

La risposta di Verstappen

Non si è fatta attendere la reazione della Red Bull, con Verstappen che, riferendosi in particolare a una gestione delle gomme "sospetta" nella gara di Melbourne, ha dichiarato: "Non ci possono fare niente. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio nello sviluppo della macchina, ma si tratta anche di gestire il passo. Infatti nessuno sapeva quanto sarebbero durate le gomme dure, quindi si trattava solo di portare la macchina fino alla fine. Non c'è bisogno di dare mezzo secondo a tutti con il rischio di distruggere le gomme, perché non si sa mai cosa possa succedere. Può capitare una Safety Car, o una bandiera rossa, per cui non c'è bisogno di rischiare così tanto".