F1 in lutto, addio a Gianfranco Palazzoli: aveva 89 anni

ROMA - Il mondo della F1 piange la scomparsa di Gianfranco Palazzoli, voce e figura storica del Circus, con una lunga carriera dentro e fuori la pista. Si è spento all’ospedale San Carlo di Milano, all'età di 89 anni, a causa di alcune complicanze dopo un doppio intervento per un intervento al femore. Nato nel capoluogo lombardo nel 1934, Palazzoli aveva cominciato la propria carriera negli anni '50 con le moto, correndo per marchi importanti come Iso, Rumi e Aermacchi nelle più importanti competizioni dell'epoca.

Dopo aver abbandonato le due ruote a inizio anni '60, nel 1967 passa alle quattro ruote presentandosi come "Pal Joe": partecipa a campionati Gran Turismo e Sport Prototipi, gareggiando in competizioni quali la 1000 Km di Monza, la Coppa Intereuropa, il Campionato Europeo Turismo. Negli anni '70, all'attività in pista affianca l'impegno da direttore organizzativo e sportivo di squadre come Abarth e Osella. Passa poi in F1 come direttore sportivo del Team Merzario, e negli anni collaborerà anche con Osella F1, Tyrrell, Alfa Romeo, Tolemann, Benetton.

Gianfranco Palazzoli, volto della F1 in TV Abbandonato il mondo delle corse come pilota, oltre a dedicarsi fin dagli anni '80 alla sua grande passione per il tennis tavolo (in cui vince diversi titoli nazionali, arrivando a rappresentare l'Italia anche in competizioni mondiali), negli anni '90 Gianfranco Palazzoli inizia la sua collaborazione con la RAI per raccontare la F1, lavorando al fianco di Mario Poltronieri, Giorgio Piola ed Ezio Zermiani e distinguendosi come opinionista ed esperto di regolamenti.

