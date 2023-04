MotoGP: Bagnaia, allenamento e propositi di riscatto con Elodie

TORINO - “Lacrime mie o lacrime tue”. Non poteva esserci hit più attaccata e incontro più gradito della presenza di Elodie e del fidanzato Andrea Iannone al Ranch di Tavullia nell’ultimo allenamento della Banda VR46 prima di volare in Texas per il terzo atto del Motomondiale. Un regalo speciale per Andrea Migno , presenza ormai storica nel gruppo di Talenti Italiani voluto da Valentino Rossi , che prima di salire da disoccupato sul podio della Moto3 in Argentina aveva rivelato di aver battezzato come la cantante la Ktm di Moto3 del team CIP sulla quale ha sostituito l’infortunato Lorenzo Fellon . Un’ulteriore carica di motivazione per affrontare la prossima gara, sperando di convincere qualcuno da dargli fiducia prima di lasciare il posto al francese.

«Pensavo di aver imparato a non commettere più certi errori» aveva detto Pecco a caldo a Termas de Rio Hondo. «Sono contento di tornare in pista ad Austin. Il GP delle Americhe è uno dei miei appuntamenti preferiti ed il circuito è molto particolare. In passato siamo sempre stati piuttosto veloci qui e penso che potremo fare bene anche quest’anno. Sono ancora deluso per la caduta in Argentina e voglio lasciarla alle mie spalle e tornare a lottare per la vittoria nelle gare di sabato e domenica» le parole a freddo alla vigilia del weekend texano, dove Bagnaia deve invertire subito la rotta, anche perché c’è Fabio Quartararo in difficoltà e mancano ancora gli infortunati Marc Marquez ed Enea Bastianini, i vincitori di 8 dei 9 (7 lo spagnolo) GP disputati ad Austin. E non bisogna far scappare Bezzecchi, che sta vivendo un momento magico e che giuda la GP22, Ducati al massimo del suo sviluppo.

Come riuscirci? Sicuramente non affrontando il romagnolo (e gli altri) come un nemico, non è nell’indole del torinese. Piuttosto guardandosi dentro e mettendo in pratica il refrain di Elodie: lacrime mie o lacrime tue.