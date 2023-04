Rischia di affogare, si salva grazie alla... Jeep Wrangler!

Chi è la donna salvata dalla Jeep Wrangler

La donna è rimasta all'interno del veicolo per ore, come ha confermato a USA Today il capitano dell'ufficio dello sceriffo della contea di Marion, Chuck Rogers. La polizia è stata inizialmente contattata da un pescatore, che aveva avvistato la Wrangler nel lago O'the Pines, vicino al sud-ovest della contea di Marion. Un autista di carro-attrezzi è arrivato sul posto per tirare fuori la Jeep. "In quel momento hanno visto la donna - ha raccontato Rogers -. Il pescatore e il dipendente del carro-attrezzi sono riusciti ad aiutare la donna ad uscire dalla Jeep. L'hanno messa in barca e l'hanno portata a riva". Secondo l'Ufficio dello sceriffo, la donna è stata portata in ospedale e nel corso delle indagini si è appreso che si trattava di una persona scomparsa da Longview, Texas. I funzionari hanno anche detto che, a causa delle circostanze dell'incidente, non rilasceranno ulteriori informazioni sulla donna o sulla vicenda.

