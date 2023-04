Ferrari, John Elkann: “Nel 2022 record di consegne, ricavi e redditività”

ROMA - Il 2022 è stato un anno da record per il marchio Ferrari; a rendere noti i risultati dello scorso anno è stato il presidente John Elkann, intervenuto in apertura dell'assemblea degli azionisti, spiegando: "I numeri registrati hanno raggiunto e superato le nostre previsioni, con una crescita a doppia cifra in tutti i parametri: abbiamo stabilito nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività". In particolare, tra le vetture protagoniste di questa crescita ci sono due sports car, la 296 GTS e la Purosangue: "Hannno reso la nostra offerta più varia e la più apprezzata della nostra storia a livello internazionale, con ordini record fino al 2024". La sfida per il futuro rimane la corsa alla sostenibilità ambientale: "Il nostro processo di elettrificazione è cominciato nel 2009. Ora, partendo dalla nostra tradizione racing e dalla nostra esperienza nel settore tecnico, stiamo progettando la nostra prima Ferrari completamente elettrica, che sarà presentata nel 2025 - ha annunciato John Elkann -. La carbon neutrality entro il 2030 non è solo un obiettivo, ma un impegno che sta coinvolgendo non solo i nostri colleghi, ma anche i fornitori e i partner".