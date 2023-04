Ferrari, 499P ancora a podio nel WEC: secondo posto alla 6 Ore di Portimao

PORTIMAO - Il secondo appuntamento del mondiale WEC ha visto la conferma della Ferrari sul podio della classe hypercar . In particolare, è stata la 499P numero 50 guidata da Fuoco/Molina/Nielsen a chiudere ancora una volta tra le migliori tre: dopo il terzo posto nella 1000 miglia di Sebring , arriva la seconda posizione nella 6 Ore di Portimao dietro ancora alla Toyota, dominante con l'equipaggio composto da Buemi/Hartley/Hirakawa, capace di chiudere con un giro di vantaggio sulla Rossa dopo essere scattata dalla pole position. Primo podio stagionale per la Porsche, grazie a Lotterer/Estre/Vanthoor.

Problemi sia per Ferrari che per Toyota

Ma sia per Toyota che per Ferrari c'è anche il lato negativo della medaglia. Per quanto riguarda il team giapponese, la #7 di Conway/Lopez/Kobayashi era partita bene, superando i compagni di squadra, salvo poi avere dei problemi con il sensore della coppia che trasmette i dati alla FIA: il team è quindi stato costretto a intervenire, con il terzetto che ha perso diverse posizioni, chiudendo infine ottavo con cinque giri di ritardo. Doppio problema, infine, per la #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi, che dopo una prima sosta, a mezz'ora dal termine hanno dovuto fare i conti con dei problemi all'impianto frenante: sesto posto finale, dopo il settimo di Sebring.