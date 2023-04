Mercedes, Wolff vede la luce dopo la rivoluzione: “Direzione chiara”

ROMA - Mercedes sta affrontando una rivoluzione totale, dopo l'avvio del campionato 2023 di F1 ancora negativo, sulla scia di un 2022 che sembrava ormai alle spalle. Invece, Toto Wolff ha dovuto annunciare la bocciatura definitiva del progetto della W14, con un cambio di rotta totale. E di recente, in un Q&A, ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori: "Finora è stato difficile. Considerando il modo in cui abbiamo sviluppato la macchina, speravamo di risolvere i problemi dello scorso anno. E invece abbiamo realizzato che non eravamo dove ci aspettavamo di essere. Questa è la competizione più difficile del mondo, e non sarebbe una sfida così fantastica, se fosse facile".