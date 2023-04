Traffico Festa della Liberazione: le previsioni sulle strade per il ponte del 25 aprile

In vista della celebrazione della Liberazione d'Italia, prevista per il prossimo martedì 25 aprile, ci aspettiamo un notevole aumento del traffico veicolare verso le principali località turistiche sia in Italia che all'estero. Analogamente a quanto avvenuto durante le festività pasquali, molti lavori in corso lungo le strade saranno temporaneamente sospesi e alcune categorie di veicoli avranno il divieto di transito.