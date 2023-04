Triplo schianto in autostrada: le vetture sbattono contro... le mucche!

I due bovini erano fermi in mezzo alla carreggiata di un'autostrada in Sicilia. Sono 4 le persone trasportate in ospedale

21 . 04 . 2023 10:56 2 min muccheAutosicilia

Quante volte abbiamo sentito parlare di incidenti causati da animali che riescono ad arrivare sulla carreggiata? Anche stavolta le protagoniste della vicenda sono delle mucche sulla A18 Siracusa-Catania. I due animali hanno portato allo schianto di 3 auto e al ferimento di 4 persone. Ma come facevano a trovarsi lì? Quello delle mucche in strada non è un problema nuovo: già nell'estate del 2022 alcuni bovini avevano causato un grave incidente a Torino, sulla tangenziale e a rimanerne feriti quella volta erano stati quattro agenti delle Forze dell'Ordine. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia stradale, stavolta le due mucche hanno invaso la carreggiata e poco dopo sono state colpite da una Ford Mustang e due Volkswagen Passat. Il violento impatto ha causato ferite ai conducenti dei veicoli coinvolti, con prognosi che vanno da tre a quindici giorni. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, le due mucche hanno perso la vita nell'incidente. La causa del loro ingresso in autostrada rimane sconosciuta e gli agenti stanno attualmente cercando di rintracciare il proprietario degli animali. Cavallo al galoppo sulla statale: fatale l'impatto con una Citroen © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Motori

