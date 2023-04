Jorge Lorenzo sceglie la sua prima Lamborghini: una Urus S costosissima

Jorge Lorenzo , l'iconico campione spagnolo del motociclismo e vincitore di 47 gare di MotoGP, ha recentemente preso parte all'esperienza "La Prima" riservata ai clienti di Lamborghini , in occasione del ritiro della sua nuova Urus S presso la fabbrica della casa automobilistica a Sant'Agata Bolognese.

Ronaldo ha svenduto la Porsche da 70mila euro per la sorella di Kylie Minogue?

Prima il tour

Con un palmares impressionante, cinque volte campione del mondo, Lorenzo è considerato uno dei piloti più talentuosi e rispettati nel mondo del motociclismo. Dopo aver vinto due titoli mondiali nella categoria 250cc, si è successivamente trasferito nella MotoGP nel 2008, dove ha trascorso 12 stagioni di grande successo, conquistando tre titoli mondiali nel 2010, 2012 e 2015. Nel 2022, ha ricevuto l'importante riconoscimento entrando nella Hall of Fame del MotoGP.

Durante la sua visita alla fabbrica di Lamborghini, Lorenzo ha avuto l'opportunità di effettuare una full immersion nello stabilimento di produzione della fibra di carbonio di Lamborghini, dove ha potuto ammirare la tecnologia all'avanguardia impiegata nella produzione dei loro veicoli. Inoltre, ha fatto un tour della linea di produzione della Urus S e della supersportiva Revuelto, recentemente presentata dall'azienda, nonché del Museo Lamborghini, appena rinnovato.

Poi la scelta

Anche se il programma Ad Personam di Lamborghini offre ai clienti una vasta gamma di personalizzazioni, Lorenzo ha optato per tonalità più discrete, con il colore principale esterno Nero Helene e l'interno Nero Ade con cuciture Giallo Taurus sul volante e sulle cinture di sicurezza.

Per Lorenzo, la sua visita alla fabbrica di Lamborghini è stata un'esperienza mistica e coinvolgente che ha lasciato una forte impressione su di lui. "È stato emozionante", ha dichiarato Lorenzo. "La fabbrica trasmette una sensazione di tranquillità, e la presentazione della mia nuova Urus è stata un momento ancora più speciale per me."

Potenza e prezzo

La Urus S è un Super SUV a cinque porte e cinque posti che rappresenta il modello di maggior successo nella storia di Lamborghini. Con un motore V8 biturbo da 4,0 litri e 666 CV, è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. La S è dotata di un sistema di scarico perfezionato per rendere ancora più inconfondibile il suo rombo. Il prezzo di quest'auto è di circa 235mila euro.

Le 10 auto più veloci del mondo: ecco la classifica