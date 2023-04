Un T-max per Bobo: Vieri sui social sfoggia il suo "scooterone"

Se ai calciatori non è permesso viaggiare in sella ad una moto o uno scooter per regolamento, chi ha ormai smesso di calpestare il prato degli stadi è invece libero di godersi lunghi viaggi in sella. Tra questi ultimi c'è Bobo Vieri, che sui social si mostra soddisfatto del suo nuovo acquisto, uno Yamaha T-Max.