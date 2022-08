In 4 sullo scooter senza casco: Borrelli insultato, poi la denuncia

Francesco Emilio Borrelli, giornalista e Consigliere regionale in Campania, ha pubblicato ieri 30 agosto 2022, sul suo profilo ufficiale di Facebook, un video in cui riprendere - e condanna - l'irresponsabilità genitoriale, cosa purtroppo non proprio fuori dal comune. La scena è stata commentata da diversi utenti idignati, e le immagini fanno davvero rabbrividire per l'incoscienza mostrata verso i figli da parte di una coppia. Ma cosa è successo?