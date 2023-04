Caro benzina, continua la discesa dei prezzi: diesel in picchiata

Notizie liete per gli automobilisti italiani: continuano scendere infatti i prezzi dei carburanti sui listini nazionali, con il gasolio che segna un'impressionante diminuzione. Secondo i dati di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto i costi consigliati per il gasolio di 2 centesimi al litro, mentre IP e Q8 hanno diminuito i costi della benzina di 1 centesimo per litro e quelli del gasolio di 2 centesimi al litro. Invece, Tamoil ha tagliato i costi della benzina di 2 centesimi per litro.