Non ha mai avuto incidenti in auto: a 99 anni gli rinnovano la patente

Mentre in Polonia un uomo ha battuto il record europeo di bocciature all'esame della patente , in Italia c'è un signore che festeggia un obiettivo ben diverso. Il signor Divo, 99enne di Lucca, ha appena ottenuto il rinnovo della licenza di guida e un riconoscimento speciale per non aver mai fatto incidenti in auto.

Guidatore modello

Novantanove anni e una maestria al volante che in pochissimi hanno, tanto da ottenere anche un riconoscimento. Il direttore dell'associazione automobilistica Aci di Lucca infatti ha voluto premiare Divo Stagi per non aver mai avuto un incidente nella sua lunga carriera alla guida (di oltre 70 anni). Il ragioniere toscano si è detto felicissimo per aver ottenuto nuovamente il rinnovo della patente e ha svelato che il prossimo viaggio che farà sarà insieme alla sua adorata moglie, con la quale guiderà fino a Firenze per una gita fuori porta: "saranno un centinaio di chilometri tra andata e ritorno". Poi la rivelazione: “In realtà un incidente lo feci, ma con la Vespa. Finimmo tutti e due in una siepe!”.

