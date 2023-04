Leclerc-Mercedes e Hamilton-Ferrari, scambio alle porte? Che succede in F1

"Mi telefoni o no, mi telefoni o no. Chissà chi vincerà", canta Gianna Nannini nella sua Fotoromanza. Colonna sonora perfetta per questi giorni di ipotesi, voci insistenti (anche di ex piloti di Formula 1 molto illustri) e scenari di un futuro che vedono Charles Leclerc in Mercedes e Lewis Hamilton in Ferrari. Sembra proprio che per ora sia la Ferrari a vincere il "duello" e a guardare la cornetta del telefono senza la paura che possa squillare. La linea diretta che collegava un possibile scambio tra Charles e Lewis al momento si congela, grazie alla pole position del monegasco al GP di Baku. Non una pole qualsiasi, ma la prima in questo Mondiale 2023 e soprattutto la prima gioia Rossa dell'era Vasseur, che fa sorridere con gli occhi e con il cuore tutta la Scuderia di Maranello in Azerbaijan.