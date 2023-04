Ferrari, Sainz e i complimenti ad Alonso a Baku

BAKU - Carlos Sainz è sesto nel Gran Premio dell'Azerbaijan, quarto appuntamento stagionale della Formula 1. Un risultato giusto e probabilmente il migliore ottenibile dallo spagnolo della Ferrari, lontano una ventina di secondi dal connazionale Fernando Alonso, bravo a sorpassarlo subito dopo la safety car. Ai microfoni di Sky Sport, Sainz ha analizzato la gara di Baku: "Ho subito un bel sorpasso da Alonso, ultimamente siamo sempre vicini ed è chiaro che avremmo tante lotte quest'anno. Non penso comunque che il risultato finale sarebbe cambiato, anche perché l'Aston Martin aveva più passo rispetto a noi. In quella situazione non volevo spingere di più del dovuto per evitare di andare addosso a Leclerc".