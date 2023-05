Napoli, decine di auto vandalizzate al Maradona dopo il pareggio con la Salernitana

Il pareggio contro la Salernitana ha solo ritardato i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli , ma i tifosi si sono già scatenati nel centro della città e nei pressi dello Stadio Maradona. Proprio nell'area di parcheggio dell'impianto, domenica 30 aprile sono state vandalizzate decine di automobili in sosta in piazzale D’Annunzio .

I vergognosi gesti, tra parabrezza distrutti, tetti e vetri sfondati, specchietti sbriciolati e tergigristalli spezzati a metà, sono stati prontamente denunciati dai cittadini e le immagini hanno fatto il giro del web, partendo, come spesso accade in questi casi, dalle pagine social del deputato Francesco Emilio Borrelli. Il politico della Federazione dei Verdi ha mostrato sul suo profilo Facebook l'ondata di indignazione di chi ha subìto tali barbarie: "Da infermiere, in 30 anni di servizio volontario allo stadio non mi era mai successo di assistere a una simile baldoria fuori controllo. Ragazzi ubriachi ed esaltati saltavano sulle auto parcheggiate anche sulla mia completamente distrutta. Non c’erano forze dell’ordine a cui chiedere di intervenire e da solo non me la sono sentita di affrontare decine di ragazzi completamente ubriachi nella migliore delle ipotesi”.

E poi ancora: "Non chiamiamo tifo tutto ciò, questa è delinquenza pura, è vandalismo. Cosa c’entra l’attaccamento alla propria squadra e ai colori della bandiera con il mettere a ferro e fuoco una città e procurare danni ingenti a persone e cose? Le menti malate e violente sono il vero pericolo in occasione di assembramenti e movimenti di massa in quanto esprimono tutto il loro potenziale delinquenziale".

In risposta all'accaduto, Borrelli ha dichiarato: "Sono questi i soggetti da tenere a bada. Occorrono controlli e presidi anche tra la gente non solo a presidio di varchi e strade, soprattutto nei prossimi appuntamenti al San Paolo e durante la probabile festa scudetto".

