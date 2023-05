MCipollini Fybra, la nuova e-bike con 200 km di autonomia

Novità in casa MCipollini , con la gamma 2024 di biciclette elettriche. Tra queste si fa notare di certo Fybra , la seconda e-bike della collezione ed erede del successo del modello Flusso. La bici è stata progettata in due versioni R e GX : entrambe hanno lo stesso telaio monoscocca con tecnologia TCM, che assicura un alto standard di comfort e guidabilità.

Come sono fatte le due varianti

I due modelli sono equipaggiati con il potente motore Polini EP3+ EVO, che offre una qualità di resa ai vertici della categoria e una strumentazione completa di display a colori e misuratore di potenza. Una particolarità delle Fybra è il localizzatore GPS nascosto nel telaio, che permette la protezione dai furti, l'assistenza in caso di problemi e il tracciamento del percorso senza necessità di una ricarica dedicata, dato che è autoalimentato. Entrambi i modelli Fybra vantano luci integrate e alimentate direttamente dalla bicicletta, per garantire una guida in totale sicurezza anche in condizioni di visibilità ridotta. Per quanto riguarda l'alimentazione, la batteria Polini da 500 Wh garantisce un'autonomia fino a 220 km.

Inoltre, i modelli Fybra sono adatti anche al bikepacking, grazie agli inserti filettati presenti su telaio e forcella e al kit opzionale, che consente di installare portapacchi, parafanghi e borse per il bikepacking.

GX, la bici gravel

Il modello GX è la prima bici elettrica gravel della collezione e presenta numerose innovazioni nel suo settore, tra cui un passaggio coperture ampio studiato per le ruote da 700c e una sospensione integrata nel design con 18 mm di escursione che permette una guida aggressiva adatta anche ai percorsi MTB. La forcella, ottimizzata per i dischi specifici off-road consente frenate sicure in ogni situazione. Inoltre, la Fybra GX presenta un reggisella telescopico wireless esclusivo, azionabile direttamente dai comandi del gruppo.

La Fybra GX e R sono disponibili in due mix di colori, Carbon-White Silver e Sand-Carbon Green, e saranno in vendita presso i negozi autorizzati a partire da giugno.