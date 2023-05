Contromano in autostrada. Il motivo? Pagare il Telepass. Si becca una multa salta

Quando si è neopatentati, si è anche inesperti e a volte ingenui. Ma questo non vuol dire che bisogna essere imprudenti. Neanche quando si teme una multa. Non lo ha ben colto questo neopatentato che, sulla autostrada A33 Asti-Cuneo, ha eseguito un'inversione di marcia per poter tornare a pagare il Telepass che non aveva ben funzionato. Il problema però è che ha commesso una grossa infrazione: andare contromano. Anche molto pericolosa. Tutto è accaduto il 21 aprile scorso e questa leggerezza gli è costata una sanzione molto alta, ma anche una revoca della patente e il sequestro per tre mesi e mezzo.