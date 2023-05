Leclerc: "Credo nella Ferrari. Rinnovo contratto? Ora è presto"

ROMA - "Credo nella Ferrari al 100% e mi fido di tutti, dal meccanico al capo squadra. Ma la strada verso il rinnovo del contratto non è una strada a senso unico. Anche la Ferrari deve credere in me". Si riassumono così le parole di Charles Leclerc, che in un passaggio della lunga intervista rilasciata alla tedesca Bild non si nasconde sul suo futuro con la scuderia del Cavallino.