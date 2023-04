Vasseur e il futuro di Leclerc: "Ama la Ferrari"

BAKU - Frederic Vasseur non ha dubbi : " Il futuro di Leclerc? Tutte le voci che lo vedono lontano dalla Ferrari sono balle . Lui ama la Ferrari, lo ha detto più volte. È normale che in questa parte iniziale della stagione tutte le voci sul futuro dei piloti esplodano". Ai microfoni di Sky Sport, il team principal della Ferrari ha rassicurato tutti i tifosi del Cavallino dopo le ultime voci riguardanti il futuro di Charles Leclerc , accostato di recente alla Mercedes : "Oggi ha fatto una bella gara, creando un vantaggio su Alonso - ha poi aggiunto parlando del terzo posto del monegasco nel Gran Premio dell'Azerbaijan di Formula 1 -. "Ha commesso solo un errore, quando nel secondo giro del secondo stint del Q3 è andato sul muro. Per me comunque questa è una cosa positiva perché dimostra la sua grande voglia di spingere fino alla fine nonostante avesse già conquistato un tempo da pole".

Su Sainz

"Abbiamo fatto un passo avanti in termini di prestazioni, con due pole position e il podio di oggi - ha detto Vasseur sulla gara -. Dopo Melbourne sapevamo che il passo era migliorato, con gli aggiornamenti di Miami spero che la squadra migliori ancora.In termini operativi sono molto soddisfatto del lavoro fatto, siamo sulla strada giusta. Red Bull? Loro non gestiscono mai la gara, hanno sempre spinto al massimo anche dopo gli stint. La condizione delle loro gomme si è avvicinata a quella delle nostre verso la fine della gara, e anche per questo avevamo un passo simile a loro negli ultimi giri". In conclusione, su Carlos Sainz, sesto al traguardo: "È stata dura per lui fin dalla qualifica, ha perso fiducia perché ha dovuto utilizzare due set di gomme già in qualifica. Questa è una pista nella quale se perdi fiducia fai fatica. È comunque stato bravo a restare sul pezzo fino a fine gara e ad ottenere dei punti importanti".