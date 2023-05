Kyrgios eroico: gli rubano la Tesla ma sventa il furto grazie a un'app

Tra tornei saltati e infortunio al menisco sinistro, Nick Kyrgios (al momento n. 26 del ranking ATP) non se la sta passando troppo bene. Il tennista australiano, però, non vive un momento tranquillo neppure fuori dal campo di gioco e le vicende della sua vita privata lo dimostrato. Cosa è successo? Un ladro gli ha rubato la sua Tesla Model X . Per fortuna, il furto è finito nel migliore dei modi e l'auto è tornata da Nick, che ha avuto il merito di fermare il malvivente attraverso un'app .

Ladro bloccato dalla polizia

Nel grave episodio è rimasta coinvolta anche la madre dello sportivo. Un ladro si è infatti introdotto a casa di Kyrgios a Canberra, in Australia, e ha minacciato con una pistola la donna, obbligandola a consegnargli le chiavi della Tesla. Fuggito a bordo della vettura, il ladro non ha potuto completare il furto. Il motivo? Subito dopo la fuga del malvivente, la donna, sotto shock, chiama il figlio per avvisarlo di quanto accaduto. Fortuna vuole che Kyrgios sappia piuttosto bene come funzioni la propria vettura: prima ha avvisato la polizia e poi grazie all’app di gestione della Tesla (che aveva scaricato sullo smartphone) riesce a inserire un limite di velocità all’auto. In questo modo è stato possibile per gli agenti rintracciare e raggiungere facilmente la vettura rubata. Il ladro è stato accusato di rapina aggravata, mancato fermo alla richiesta della polizia, guida di un’auto senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

