AutomotiveLab Plug: eMove, l'app che suggerisce l'auto elettrica da comprare

È arrivato il momento di acquistare la vostra prima auto elettrica. E, di conseguenza, iniziano a sorgere i primi dubbi. Quale si adatterà alle proprie abitudini di guida? Quale scegliere in base alle varie proposte del mercato? Per risolvere questi dilemmi, arriva in soccorso l'app eMove . Basta fornire alcune informazioni sul proprio veicolo endotermico e sui propri percorsi preferiti, come il tragitto casa-lavoro o le gite fuori porta. Poi, l'algoritmo di eMove si occupa del resto. In base ai viaggi aggiunti, l’app (disponibile su telefoni Android ed Apple) è in grado di calcolare alcuni dati, come la distanza percorsa, il traffico e la temperatura di zona. Grazie a queste informazioni, eMove riesce a consigliare i veicoli elettrici più adatti alle proprie esigenze così da semplificare la ricerca della propria auto elettrica. In poche parole: "viaggi che fai, auto che trovi" . Più viaggi vengono salvati, migliore sarà l'affidabilità dei consigli, che può variare da buona a ottima. Tutto serve ad affinare i consigli sulle auto elettriche da proporti.

AutomotiveLab Plug, a Milano alla scoperta della nuova mobilità elettrica

Il catalogo delle auto elettriche suggerite è costantemente aggiornato, quindi non c’è il rischio di perdersi l’ultimo modello appena uscito. Dalle auto consigliate è anche possibile calcolare un prestito online per il veicolo elettrico preferito, con pochi click si può simulare il costo di rata mensile e diventare a tutti gli effetti automobilisti 100% elettrici. eMove è un progetto nato grazie alla collaborazione tra Findomestic e Tate, fornitore luce 100% green e digitale che si affaccia al settore della mobilità per promuovere scelte sostenibili in continuità con l’attività fatta nel settore delle bollette. eMove si propone di diventare un utile strumento per la ricerca della propria futura auto elettrica, e un ottimo modo per incentivare le scelte di energie rinnovabili, grazie al prestito Green di Findomestic.

“Viviamo un momento storico di grande trasformazione, in cui molte delle nostre abitudini sono messe in discussione, a partire da come ci muoviamo dentro e fuori città - ha detto il CEO Micael Saillen -. Come azienda tech ed utility, nel corso degli ultimi mesi ci siamo chiesti più volte come potevamo avere un impatto concreto per accompagnare le persone in questa transizione verso un nuovo mondo decarbonizzato. Parlando con i nostri clienti ci siamo resi conto che tanti sono ancora scettici o confusi sulla mobilità elettrica. Il prezzo di queste auto sta diminuendo, ma l'autonomia, l'accesso alle stazioni di ricarica e l'esperienza di guida rimangono temi caldi. È così che abbiamo deciso, insieme al nostro partner Findomestic, di creare eMove, la prima app in Italia che aiuta le persone a scegliere la propria auto elettrica in modo semplice e personalizzato. Siamo molto felici di annunciare che presenteremo l’applicazione al pubblico il 12 maggio all’Automotive.Lab Plug di Milano. Il funzionamento dell’app è molto semplice: tutto ciò che devi fare è inserire alcune informazioni, come quale veicolo endotermico guidi al momento e quali sono i tuoi tragitti abituali. L’applicazione farà il resto. Elaborando i dati inseriti, l’applicazione ti suggerirà quali auto, tra le miriadi di nuove auto elettriche, possono fare al caso tuo. Grazie al nostro partner Findomestic poi, gli utenti dell’app possono anche accedere a un prestito a tasso agevolato per finanziare l’auto che desideri. E questo è solo l’inizio: nei prossimi mesi lanceremo tante altre nuove funzionalità, come la possibilità di fissare un test drive presso il concessionario più vicino a te e anche utilizzare l’app per ricaricare alle stazioni di ricarica pubbliche. Ci vediamo a Milano!”

“La mobilità elettrica rappresenta una tematica sempre più rilevante nel vocabolario quotidiano delle famiglie Italiane - ha detto Alessandro Promutico – Chief Innovation & Transformation Officer, Findomestic Banca s.p.a.-. In qualità di leader del finanziamento della Mobilità, Findomestic Banca – BNP Paribas Group, ha l’ambizione di accompagnare la scelta consapevole all’acquisto, al finanziamento e all’utilizzo di veicoli elettrici. eMove unica nel suo genere sul mercato italiano, co-sviluppata con un approccio di Open Innovation insieme a Tate e con il know-how di Fleetmatica (start-up specializzata in mobilità elettrica), vuole essere, grazie alla sua natura puramente informativa, il 'trusted companion indipendente' di riferimento per gli utilizzatori di auto elettriche di oggi e di domani”

AutomotiveLAB PLUG, le tematiche dell’evento a Milano