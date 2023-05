Hamilton e Mercedes, Wolff rivela: clamorosa novità sul contratto

MIAMI - Nelle ultime settimane, soprattutto durante la lunghissima sosta, uno dei temi più discussi nel mondo della Formula 1 è stato il futuro di Lewis Hamilton in Mercedes, per un contratto che scade alla fine di questa stagione e un rinnovo che sembrava sempre in discussione, con Charles Leclerc sullo sfondo. Ma ora, da Miami, dove è in corso il quinto Gran Premio stagionale, Toto Wolff ha parlato ai microfoni di Sky Sport, chiarendo la situazione: "Ne stiamo parlando [del rinnovo], così come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. La verità è che tutto va bene, tra qualche settimana firmeremo il contratto". Parole che sembrano porre fine alla questione, salvo clamorosi colpi di scena, e che fanno tirare un sospiro di sollievo anche ai tifosi della Ferrari, che vedono riavvicinarsi Leclerc alla Rossa.