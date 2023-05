Ferrari, che stoccata da Alonso: “Rispetto al passato il team è inconsistente”

ROMA – Se parlassimo di scherma sarebbe una stoccata degna di una finale olimpica quella lanciata da Fernando Alonso . L’ex ferrarista, ora in Aston Martin, punta il dito contro la condizione attuale della scuderia del Cavallino , dai microfoni di Sky Sport : “Rispetto al passato adesso a Maranello c’è un po’ più di inconsistenza, fortuna per me e per l’Aston Martin, visto che facciamo più punti di loro” .

Alonso contro la Ferrari: “Team lontano dai fasti di una volta”

L’ex ferrarista non le manda di certo a dire, sia nei confronti del team sia verso i due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz: “Sicuramente quando c’eravamo noi in Ferrari eravamo sempre lì, non abbiamo mai sbagliato e abbiamo lottato per il mondiale in tre dei quattro anni, sempre fino all’ultima gara – ha tuonato l’asturiano – credo che alla fine Adrian Newey faccia sempre una macchina superiore alle altre. Non è sempre facile, ma è la natura della Formula 1”.