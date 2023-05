Non inserisce il freno a mano, l'auto cade in acqua: il recupero

Un auto, nello specifico una FordGalaxy, è finita in acqua all'improvviso per colpa della distrazione del suo automobilista. L'episodio è avvenuto a Molfetta, in zona Prima Cala. L'uomo, nel momento in cui l'ha parcheggiata, si è dimenticato di inserire il freno a mano. Nel frattempo è sceso, ma l'utilitaria ha viaggiato verso il mare, dove poi è caduta.