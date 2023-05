F1, Montoya sorpreso dalla Ferrari: la critica dopo il GP di Miami

ROMA – Anche Juan Pablo Montoya contro la Ferrari . Il pilota colombiano, ex Williams e McLaren , si è unito al lungo elenco di ex piloti che hanno puntato il dito contro la scuderia del Cavallino dopo il GP di Miami , l’ultimo, in ordine di tempo, che ha mostrato una scuderia in forte sofferenza rispetto alla Red Bull . E a quanto pare non solo.

Montoya: “Ferrari senza ritmo, è la sorpresa più negativa del mondiale”

In un recente colloquio con il portale online motorsport.com, il colombiano ha definito la Ferrari come “una grande sorpresa (in negativo), soprattutto in termini di mancanza di ritmo”. Come termine di paragone Montoya prende la gara di Lewis Hamilton, in particolare la seconda parte: “Lewis ha faticato un po’ all’inizio – spiega l’ex pilota - ma poi è tornato abbastanza forte, anche rispetto ai piloti Ferrari, che invece non sono riusciti a migliorare il passo”. Per questo, in vista del Gran Premio di Imola, sarà necessario apportare modifiche: “Tutti stanno iniziando a portare aggiornamenti – ha concluso Montoya - ma la domanda è quanto sono grandi gli aggiornamenti, e se saranno abbastanza importanti da fare davvero la differenza”.