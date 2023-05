Sfida a chi fa gender reveal più assurdo: supercar, aereo o trattore?

I social network hanno pian piano trasformato la società in un popolo che vuole "mostrare e dimostrare" di essere sempre più estremo e più originale. I contenuti nel mondo di internet si moltiplicano ogni giorno, facendo nascere anche nuove mode: ultimamente è impazzata quella del gender reveal , l'evento organizzato per rivelare il sesso del bimbo in arrivo, ma in modo esagerato!

Maschio o femmina, ma col trattore...

Durante i primi tempi del fenomeno, gli eventi consistevano in piccole soprese sobrie ed eleganti, come lo scoppio di un palloncino pieno di coriandoli e brillantini azzurri o rosa, piccoli armadi che contenevano i vestitini del bambino in arrivo o mani ricoperte di pittura che andavano a svelare il sesso del nascituro, ma ora le cose sembrano essere totalmente cambiate. Causa anche della sfrenata lotta social a chi pubblica il video più assurdo, folle e "acchiappa like", ormai la semplicità ha lasciato il posto a gender reveal esagerati e fin troppo kitsch. Spesso i protagonisti di questi eventi (e dei video che li testimoniano), vedono come protagonisti dell'allestimento automobili di lusso che sparano fumo, bobcat che gettano polvere colorata sulla coppia, trattori da cui fuoriescono gas variopinti e addirittura aeroplani che rilasciano gli stessi fumi azzurri o rosa. E c'è addirittura chi affitta circuiti per far sfrecciare vetture sportive!

