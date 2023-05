F1, Leclerc e la crisi Ferrari: "Vasseur? Siamo solo all'inizio"

ROMA - L'inizio del 2023 in Formula 1 è stato senz'altro al di sotto delle aspettative in casa Ferrari. Se nella tappa di Miami si è visto qualche segnale incoraggiante, la superiorità della Red Bull continua a non essere in discussione, e così potrebbe rimanere ancora a lungo. Charles Leclerc, costretto due volte al ritiro nelle prime uscite stagionali, ha però rinnovato la fiducia nel team principal Frederic Vasseur, arrivato al posto di Mattia Binotto: "Fino ad ora stava sostanzialmente cercando di analizzare la situazione il più rapidamente possibile per apportare i migliori cambiamenti possibili per il futuro - le sue parole riportate dal sito ufficiale del Circus -. Penso che la maggior parte del lavoro sarà fatto d’ora in poi".