Cuore Ferrari, un milione di euro per il disastro in Emilia Romagna

ROMA - La Ferrari donerà un milione di euro a sostegno delle zone colpite dal forte maltempo in Emilia Romagna, che ha portato anche all'annullamento del Gran Premio di Imola di Formula 1. Ad annunciarlo è Stefano Bonaccini, presidente della Regione, durante una conferenza stampa svoltasi nella sede dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, per fare il punto sulla drammatica situazione. "La Ferrari donerà un milione di euro - ha detto -. Ovviamente chi dà anche solo un euro è benvenuto e va ringraziato per la generosità". Nelle scorse ore sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà da parte di tutto il mondo della F1, che si sarebbe dovuto sfidare all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel weekend alle porte.