F1, Leclerc: "Giusto annullare Imola. Pressione? Normale, guido una Ferrari"

ROMA – “ Peccato per Imola, ma è stato giusto annullare la corsa . Le immagini degli ultimi giorni parlano da sole. So che per noi era una gara di casa, ma la sicurezza di tutti ha la priorità”. Charles Leclerc non ha dubbi: la scelta di annullare il GP dell’Emilia Romagna era l’unica percorribile, perché correre in queste condizioni non era un’opzione. Il pilota monegasco, intervenendo ad un evento sponsor organizzato da Ferrari e Bitdefender , nuovo partner del Cavallino in materia di cybersicurezza, ha analizzato anche il suo inizio di stagione.

Leclerc: “Capisco la pressione, normale in Ferrari”

E, senza mezzi termini, ha compreso la pressione sulle prestazioni, sue e del team: “Abbiamo diversi sistemi per correre sicuri – ha detto Leclerc - anche grazie a questo, mi concentro solo sulla velocità e su come portare la macchina al limite. E a volte capita di andare a sbattere. Quando inizierò a pensare al pericolo, probabilmente mi ritirerò”. E sulle critiche alle prestazioni al di sotto delle aspettative: “In pista si vede solo il risultato, ma c’è molto lavoro dietro e le persone spesso non lo colgono. La fiducia è tutto, si va dalla macchina ai meccanici passando per gli ingegneri. Non può essere altrimenti quando si toccano i 250 km/h. Tutto dev’essere perfetto. La fiducia dev’esserci in ogni aspetto Pressione? Ne ho molta. Specialmente da quando sono in questa squadra – prosegue la prima guida Ferrari - richiede molta passione e responsabilità. Anche al più piccolo errore, molte persone sono deluse. Ma ho sempre sognato di guidare in F1 e per la Ferrari. Così posso capire queste responsabilità. Dobbiamo essere preparati per questo. Nel nostro sport la pressione è normale: si lotta e si compete, anche quando le cose non vanno come ci si aspetterebbe”. E per il futuro: “Bisogna pensare alla visione d’insieme. Succede specialmente quando faccio un giro in qualifica, devo capire il limite di auto, gomme e pista. Lì bisogna mettere insieme tutto. Il duro lavoro e la consistenza non devono mai mancare, anche quando le cose non vanno per il verso giusto”.