Domenicali e l'esempio Ferrari: F1, un milione di euro all'Emilia Romagna

ROMA – Dopo la Ferrari anche la Formula 1 dona un milione di euro alle popolazioni dell’Emilia Romagna flagellate dall’alluvione che in queste ore ha messo in ginocchio l’intera regione. Con una nota ufficiale, la società controllata dal gruppo Liberty Media che organizza il mondiale ha annunciato ufficialmente di donare 1 milione di euro alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna, per le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione, ancora alle prese con un'emergenza immane.

F1, Domenicali: "Fare tutto il possibile per sostenere l'Emilia Romagna"

"Sono nato e cresciuto nelle meravigliose terre dell'Emilia Romagna, un luogo che sta vivendo uno dei momenti più tristi della sua storia - ha dichiarato il ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, a margine della nota ufficiale - la situazione che deve affrontare la comunità è terribile, ma so che la resilienza e la passione di queste persone, come tante in tutta Italia, prevarranno durante questa crisi. Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenerli in questo momento difficile ed è per questo che stiamo donando per aiutare a sostenere i soccorsi. I miei pensieri, a nome dell'intera comunità della Formula 1, vanno a tutte le persone colpite e vogliamo ringraziare i servizi di emergenza per il loro incredibile lavoro".