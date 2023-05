Concorso di Villa d'Este, la "Best of Show" è una Duesenberg SJ

Il prestigioso premio "Trofeo BMW Group - Best of Show" del concorso di bellezza di Villa d'Este è stato vinto da una Duesenberg SJ Speedster con carrozzeria concepita da Gurney Nutting del 1935, di proprietà di William Lyon, che sulle sponde del Lago di Como ha ricevuto l'ambito riconoscimento da Helmut Käs, Head of BMW Group Classic e Presidente del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, e Wilhelm Schmid, CEO di A. Lange und Söhne. Oltre al trofeo, il vincitore scelto dalla giuria ha ricevuto anche un modello unico del cronografo 1815 in oro bianco creato da A. Lange und Söhne.