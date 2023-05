F1, Hamilton in Ferrari? Wolff smentisce: "Tutto falso"

ROMA – La “bomba inglese” sull’imminente maxi-proposta della Ferrari per ingaggiare il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton viene disinnescata nel giro di 24 ore dal team principal della Mercedes , Toto Wolff . Il quale, intervistato dalla stampa austriaca, smentisce seccamente la notizia pubblicata dal britannico Daily Mail, che in men che non si dica ha fatto il giro del mondo. E del circus.

Wolff a Oe24: “Tra Hamilton e la Ferrari non c’è nulla”

“Queste voci saltano fuori ogni due anni, quando dobbiamo fare un nuovo accordo – ha precisato Wolff – ma come al solito non c’è nulla di vero. Con Lewis parliamo normalmente, senza alcuna pressione temporale. Quello che spiace è che due amici, due fratelli di sangue che sono stati in buoni rapporti per dieci anni, debbano improvvisamente discutere di soldi“. Certo, l’imminente scadenza di contratto di Hamilton, unita alle voci di una maxi-proposta in arrivo da parte della Ferrari (si parla di oltre 40 milioni) hanno fatto da miccia alla “bomba”. Che però, in casa Mercedes, non stupisce. “Sono assolutamente convinto che con Lewis troveremo una soluzione – ha proseguito Wolff - non riesco a immaginare un altro scenario. Se diamo a Hamilton una macchina competitiva, vincerà per molto tempo. Guardate Tom Brady, di cosa era ancora capace all’età di 40 anni”…