"Hamilton per Leclerc o Sainz": clamorosa indiscrezione, la Ferrari nega!

ROMA - Lewis Hamilton in Ferrari? Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Daily Mail' è possibile. La scuderia di Maranello, infatti, starebbe pensando di ingaggiare dal 2024 il sette volte campione del mondo, attualmente impegnato con la Mercedes, offrendogli un contratto di addirittura 40 milioni di sterline ovvero oltre 46 milioni di euro. Il Cavallino, sempre secondo l'esclusiva indiscrezione del tabloid britannico, sarebbe pronta a fare follie per Lewis, a tal punto che sarebbe stato proprio il presidente John Elkann a contattare personalmente il pilota inglese per convincerlo a firmare un contratto con la Rossa. Fatti che però sono stati già smentiti da fonti interne in quel di Maranello, anche perché il team guidato da Frederic Vassuer ha già a disposizione Charles Leclerc e Calros Sainz, seppur con il monegasco in scadenza di contratto nel 2024.