Leclerc, il futuro e la Ferrari: il gesto dopo la pole infiamma i tifosi

BAKU - Una pole position per scacciare i fantasmi. Dopo un mese di speculazioni sul suo conto e su un possibile futuro lontano dalla Ferrari, Charles Leclerc ha risposto come solo lui sa fare, ovvero andando forte e battendo la concorrenza delle Red Bull, riportando il Cavallino davanti a tutti nelle qualifiche del GP di Azerbaijan. Una "bella sorpresa", come l'ha definita il monegasco al termine della sessione.