F1, Leclerc e il rinnovo Ferrari: "Chiedete a Vasseur"

ROMA - La Ferrari non ha avuto un grande inizio di stagione in Formula 1, ma spera di riuscire a ridurre almeno parzialmente il gap con le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Tornare subito a lottare costantemente per il podio sarebbe un ottimo risultato, anche in ottica rinnovo di contratto dei due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. In particolar modo la Rossa vorrebbe blindare il monegasco per cercare di portare a casa un titolo Mondiale insieme nel prossimo futuro.