F1, Hamiton: “La Ferrari non mi ha cercato. Solo speculazioni sul mio futuro”

ROMA – Ha atteso la press conference ufficiale che anticipa il Gran Premio di Montecarlo , Lewis Hamilton , per mettere la parola “fine” alla querelle che ha animato la vigilia del week-end monegasco. E che, secondo le voci circolate nei giorni scorsi, vedevano il 7 volte campione del mondo ormai vicinissimo alla Ferrari , tanto da ipotizzare una trattativa diretta tra il britannico e il numero uno della holding Exor (che controlla anche la Ferrari), John Elkann . “Tutte speculazioni”, secondo Hamilton, che ribadisce la sua volontà di continuare a correre sotto i colori Mercedes.

Hamilton: “Il mio futuro in Formula 1 è con la Mercedes”

Punto primo: smentito il presunto “contatto” tra Hamilton e la scuderia del Cavallino, almeno secondo quanto riferisce lo stesso pilota: “No, nessuno mi ha cercato dalla Ferrari – ribadisce la prima guida Mercedes nel corso della conferenza stampa – siamo sempre stati e continueremo ad essere un team vincente, magari è stata presa qualche decisione sbagliata, ma stiamo lavorando per crescere. Il team sta lavorando tanto per questo obiettivo. E il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo”. Storia chiusa? Si vedrà.

Leclerc: "Chiunque sarebbe felice di correre con Hamilton"

Sulla vicenda è tornato anche il pilota della Ferrari, Charles Leclerc: “Cosa mi aspetto da un compagno di squadra? Che sia veloce. Ma Sainz lo è. Però non sono io a dover fare la scelta e vediamo. Lewis incredibile, chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c’è tanto da imparare. Sarò comunque felice per Lewis qualunque sia la scelta che prenderà”.