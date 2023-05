F1, Perez: "Monaco non il massimo per Red Bull. Occhio a Ferrari e Alonso"

ROMA – Sergio Perez annuncia spettacolo e tanta rivalità in vista del Gran Premio di Montecarlo . La seconda guida della Red Bull vede all’orizzonte non poche difficoltà per il team che sta dominando il mondiale di Formula 1, dovute proprio alle caratteristiche uniche della corsa monegasca. “Qui nessuno può permettersi si sbagliare – ha detto il compagno di squadra di Max Verstappen in conferenza stampa – e le qualifiche assumono un ruolo fondamentale”.

F1, Perez: “Red Bull dovrà dare il massimo per vincere”

Chiaro il messaggio ai naviganti. A Montecarlo la Red Bull dovrà dare il massimo per cercare di vincere: “Questa non è la pista migliore per noi – ha spiegato ancora Perez - ma Monaco resta Monaco e sabato dovremo scaldare bene le gomme. Qui tutto può accadere. Alonso e le Ferrari me li aspetto molto forti qui. So bene che a volte questo circuito può essere noioso per i fans, ma non certo per i piloti. Qui tutti ci divertiamo tanto il sabato, perché la qualifica conta più che altrove. Chiudere davanti a Verstappen? Sarebbe importante per ridurre il distacco”.