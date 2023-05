F1, Sainz e le voci mercato: “Se fossero vere sarei già all’Audi”

F1, Sainz: “Se dessimo retta a tutto sarei già in Audi”…

Il pilota del cavallino ricorda alcune indiscrezioni dei giorni scorsi, che lo avrebbero visto protagonista di un clamoroso trasferimento: “Se questo tipo di voci fossero vere – ha proseguito Sainz - due settimane fa ero già in Audi, una settimana fa Charles era già in Mercedes e ora Lewis è in Ferrari. Sono a Monaco, guido per la Ferrari e vorrei vincere: questa è l’unica cosa che conta. Penso che Monaco sia sempre stata una gara positiva per noi in passato: l'anno scorso siamo stati molto forti, l'anno prima, nel 2021, con una vettura relativamente debole, siamo riusciti a fare la pole e a lottare per la pole qui. Quindi penso che abbiamo una grande opportunità”.