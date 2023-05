F1, Vasseur: la verità su Hamilton e il futuro di Leclerc e Sainz in Ferrari

F1, Vasseur: “Ferrari concentrata solo sui suoi piloti”

“Per scherzo potrei dire che due settimane ho mandato Sainz all'Audi, una settimana Leclerc alla Mercedes... ora sono solo – ha ironizzato Vasseur - si sa perfettamente che in questa fase della stagione ogni settimana si avrà una storia diversa. Non stiamo inviando un'offerta a Lewis Hamilton, non l'abbiamo fatto, con lui non abbiamo discusso. Negli ultimi 20 anni ho discusso quasi ogni fine settimana con Hamilton, non voglio smettere di farlo solo perché mi state inseguendo. Sappiamo che ogni settimana ci saranno voci – ha continuato il francese – ma non per questo devo rassicurare Leclerc e Sainz”.