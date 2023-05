Icardi e la bufala sulla Rolls-Royce da 25 milioni: tutta la verità

Non c'è mai fine al gossip sulla vita di Mauro Icardi . Che si tratti della sua travagliata relazione amorosa con Wanda Nara, o dei suoi folli acquisti, i quotidiani sportivi e non riportano ogni volta nuovi aggiornamenti sulla vita dell'attaccante. Stavolta peò sembrerebbe esserci stato un errore: la stampa turca avrebbe infatti pubblicato una notizia falsa secondo cui l'argentino abbia recentemente acquistato una Rolls Royce Boat Tail dal valore stimato tra i 23 e i 25 milioni di euro

Fatta su misura

L'auto in questione è descritta minuziosamente dai media turchi: si tratterebbe di un esemplare realizzato a mano e con dettagli speciali e come suggerisce il nome dell'auto, si ispira al mondo marittimo tanto da sembrare una lussuosa barca su ruote. I sedili sono in pelle color cognac e ostrica, mentre la plancia presenta impiallacciature in noce. Il tetto è trasparente, gli indicatori e le manopole invece dei comandi invece avrebbero intarsi in madreperla. L'orologio rimovibile sul cruscotto sarebbe invece realizzato con una perla fornita dal calciatore. Proprio per essere stato fatto "su misura" seguendo le richieste dello stesso Icardi, la vettura raggiungerebbe un valore di circa 25milioni di euro.

La Rolls Royce Boat Tail dispone di un motore V12 da 6,7 litri con 600 CV di potenza e per realizzarlo sono stati necessari ben quattro anni di lavoro.