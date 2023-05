F1, Vasseur: “Dimenticare avvio di stagione, la Ferrari riparta da Barcellona”

ROMA – Dopo un fine settimana andato che più storto non si può, il team principal della Ferrari , Frédéric Vasseur , cerca di spegnere la tensione attorno al paddock del Cavallino, anche dopo le frizioni – subito rientrate – scoppiate tra il box di Maranello e Charles Leclerc tra le qualifiche e la gara. Un week-end ormai passato, per Vasseur, che deve essere buttato subito alle spalle, da tutti, in vista del prossimo, cruciale appuntamento del mondiale, a Barcellona .

Vasseur: “Ora la Ferrari deve rialzare la testa”

Tornato sull’argomento, Vasseur chiarisce tutto: “Quello che è accaduto sarbbe stato frustrante per chiunque, figuriamoci per chi, come Charles, correva in casa. Ma è proprio in questi casi che dobbiamo tenere la testa alta. La stagione è lunga – ha spiegato - non è l'unica gara in calendario, anche se probabilmente conta più delle altre. I punti sono gli stessi, quindi dobbiamo ripartire a Barcellona sperando di fare un grande fine settimana in quell'occasione. Sabato (durante le qualifiche di Montecarlo) abbiamo commesso un errore che ci è costato molto, perché credo che partendo dalla terza posizione la nostra avrebbe potuto essere una gara diversa. Dobbiamo imparare da quello che è successo. Non sto cercando di trovare scuse o cose del genere. Dobbiamo rivedere completamente la situazione”.