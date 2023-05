F1, diretta tv GP Spagna 2023: orari e programmazione

ROMA – Archiviato il Gran Premio di Monaco con l’ennesimo successo della Red Bull di Max Verstappen , la Formula 1 non si ferma ed è pronta per affrontare il suo secondo weekend di gara a Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2023 . Un appuntamento molto importante anche per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz , che vanno a caccia del podio in una serrata lotta con Mercedes ed Aston Martin . Si comincia venerdì 2 giugno alle ore 13:30 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 17:00. Nella giornata di sabato 3 giugno terza sessione di prove libere alle 12:30, a seguire le qualifiche previste alle 16:00. Domenica 4 giugno l’atteso appuntamento con la gara alle ore 15:00 .

F1, come seguire il GP Spagna in tv

Il Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 sarà trasmesso in versione integrale su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 208), mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Per questo appuntamento è prevista anche la diretta in chiaro su TV8 per le qualifiche di sabato 3 giugno alle ore 16:00 e la gara di domenica 4 giugno alle ore 15:00. Infine, come di consueto, su tuttosport.com sarà possibile seguire il live della gara sulla pista di Barcellona.