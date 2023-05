Pazza idea di Alonso: “Insieme a Verstappen alla 24 ore di Le Mans”

ROMA - Fernando Alonso e Max Verstappen nella stessa squadra? C'è la possibilità che accada in futuro. Se in Formula 1 entrambi i piloti sono stati rispettivamente blindati da Aston Martin e Red Bull, lo spagnolo e l'olandese potrebbero far fronte comune per competere in un'altra categoria automobilistica: la 24 ore di Le Mans. Al momento si tratta soltanto di una suggestione lanciata da Alonso, il quale ha già vinto la 24 nel 2018 e nel 2019 e, qualora ci fosse la possibilità, vorrebbe cercare il tris insieme a Verstappen.