Matrimonio a rischio: sposa accompagnata dalla Panda della Polizia!

Quando ci si sposa, fra le scelte da compiere per il giorno tanto atteso vi è di sicuro l'auto che porterà la futura moglie e il futuro marito in Chiesa. E tutto si sceglie tranne che utilitarie poco affascinanti, a meno che non abbiano un significato correlato alla coppia o al momento. Perciò tutto ci si aspetterebbe che vedere uno dei due arrivare... su una Fiat Panda della Polizia! Sì, è accaduto realmente a una sposa che, se non fosse stato per la pattuglia che l'ha soccorsa con - per l'appunto - la sua FiatPanda, sarebbe arrivata con grande ritardo a causa del Giro d'Italia.