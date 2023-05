Tenta di mettere benzina alla Tesla: influencer derisa sui social

Acquistare un' auto elettrica è sicuramente una scelta importante che contribuisce, nel suo piccolo, a sostenere una mobilità più rispettosa dell'ambiente. In questo senso, Tesla è uno dei marchi che più stanno riscuotendo successo, ma può accadere che non tutti coloro che possiedono un'auto di Elon Musk sappiano come si utilizza. È il caso di Danielle Wright, influencer inglese, che ha tentato di mettere benzina nella sua vettura full electric. Sui social ha ammesso: "Mi hanno etichettata come una stupida!".

Colpa della stanchezza

"Sinceramente non so cosa stavo facendo, era la fine di una lunga giornata e la mia auto è nuova di zecca. Sono appena arrivata alla stazione di servizio pensando ai dolci che avrei preso al banco piuttosto che al fatto che la mia macchina non avesse effettivamente bisogno di benzina. Sono così abituata a essere chiamata falsa. Tette finte, finta questo, finto quello. Le persone online possono dire quello che vogliono, ma è stato un errore imbarazzante.

Ho guadagnato ogni centesimo per comprarla e amo le automobili. È davvero un sogno che diventa realtà possedere una Tesla. Ma possono ridere quanto vogliono. Io guadagno 60mila sterline al mese su Fanvue (quasi 70mila euro) e ho pagato per intero quella vettura quando l'ho comprata. Non sono molte le persone che possono dirlo".

