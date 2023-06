F1, Leclerc: “Red Bull fa campionato a parte. Spero in una Ferrari sul podio”

F1, Leclerc: “Punto a portare la Ferrari sul podio”

Parlando dell’inizio di un mondiale tutt’altro che facile, il ferrarista vede, al momento, troppo avanti i rivali della Red Bull: “Stanno facendo un campionato a parte – taglia corto Leclerc - se non accade nulla loro è realistico pensare solamente al podio. Devo massimizzare tutto come sempre. Spero di avere un’auto più facile da guidare per sfruttarla al massimo. Ora come ora è molto esigente, quindi essere al limite non è sempre possibile”.