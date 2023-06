Sainz, fiducia Ferrari: "Qui in Spagna a casa e c'è nuovo aggiornamento"

ROMA – Come a Montecarlo per Charles Leclerc , stavolta è toccato a Carlos Sainz presenziare alla conferenza stampa riservata ai piloti che apre ufficialmente il week-end di Barcellona . Perché stavolta è lui a correre in casa , e a dover raccontare le emozioni, e le pressioni, dell’avere tutti gli occhi puntati addosso. Soprattutto in virtù delle annunciate novità tecniche messe in pista dalla Ferrari.

F1, Sainz: “Questa gara molto speciale per me”

“Questo per me è il circuito di casa – dice il ferrarista in conferenza stampa - è la pista dove ho conquistato più punti in carriera. Sapere che tanti tifosi sono qui a spingermi è motivo di grande felicità e di un maggiore impegno da parte mia. Portiamo un aggiornamento, quanto andrà bene lo dirà il tempo. E’ una direzione un po’ nuova che ci porta in quello che crediamo sia il cammino giusto per lo sviluppo di questa vettura, per renderla più guidabile e costante durante la gara, che sappiamo essere il nostro punto debole. Abbiamo sofferto in questo inizio di stagione – ha concluso Sainz - questo è il primo passo in una certa direzione. sappiamo che un aggiornamento non ci cambierà la vita, è il primo passo di tanti altri che dovranno esserci”.