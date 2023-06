Ferrari, Leclerc è una furia! "Incredibile quanto siamo inconsistenti"

BARCELLONA - Charles Leclerc è una furia dopo il GP di Spagna, al termine di un weekend complicatissimo per la Ferrari. Il pilota monegasco, che ha chiuso all'undicesimo posto dopo essere partito dalla pit lane, è duro come poche altre volte ai microfoni di Sky Sport: "Purtroppo, andava meglio oggi. Ieri non sono riuscito a guidare per colpa del posteriore, oggi il problema era all’anteriore. È incredibile quanto siamo incostanti. Nella stessa gara mettiamo due volte la stessa mescola, e la prima volta con le hard facciamo una fatica incredibile, e poi la seconda va bene. Eppure io faccio le stesse cose e guido allo stesso modo. C’è veramente un grande lavoro che dobbiamo fare".